全大運》這1金 鄭兆村等了5年
全大運賽場近4年總是上演「標槍雙俠」對決，連4年全大運銀恨的鄭兆村，8日全大運最終戰在黃士峰因傷退賽情況下，終於為自己拿下大運第一金，算是為學生生涯畫下不錯句點。
亞洲田徑大獎巡迴賽締造全國新猷86公尺92，全大運在黃士峰右大腿內側抽筋缺陣下，鄭兆村8日第2擲擲出79公尺87順利摘金，不過仍與自己的全國紀錄有段距離，鄭兆村坦言場地因素影響，「場地是斜坡，助跑跑道有點滑，踩不穩。」
鄭兆村原本設定前3擲就要丟出成績，但他並不滿意，決定丟到第5擲，「全大運比較不考慮成績，獎牌比較重要。」終於為輔大拿下金牌，鄭兆村大五畢業後沒有讀研究所打算，未來考慮教職，不過仍會繼續為國家征戰，「丟到不能丟為止。」
(中時電子報)
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