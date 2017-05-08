遠航：每日檢修客機 適航才派遣

遠東航空今（8）說明，公司正積極推動機隊更新計畫，現有航機發動機妥善率良好，本月中新購一台將抵台，可滿則實際需求，另公司每日檢修客機，恢復適航才派遣，去年發生的貼膠布事件只是短暫的應急措施。

遠航說明，現有機隊數8架MD82/83機型，機隊維護作業均依民航局核准之機隊維護計畫，定期安排1架飛機進廠維護，實際每日以7架航機派遣，目前14具發動機妥善率良好；公司積極籌補發動機數量，日前已向美國GTS公司訂購一具發動機，五月中旬將可順利抵台，同時廠修發動機有六具將可配合備料作業陸續出廠，已滿足現有機隊調度。

對於去年因航機扶手及GALLEY座椅下行李止擋有鬆脫現象，臨時以膠布貼上應急，卻被喧染公司班機老舊不整修，事實上每日航機派遣均依規定落實航機派遣前及航機過境、過夜檢查，有任何異常狀況立即檢修，恢復適航後才正常派遣。

新機隊引進計劃因去年年中向美國ALC租機公司租購兩架737-800型飛機，由於ALC隱匿第2架已封存7個月的事實，還在第1架全新客機交機典禮結束後 ，逼遠航簽屬放棄對第2架客機的法律權利承諾書，遠航不接受欺壓，決定打國際官司，並改著手租購其他飛機替代客機。

目前遠航已經與全球最大的ATR客機租賃商北歐租機公司（Nordic Aviation Capital）簽訂2架ATR72-600租購意願書，現依民航局五階段審查作業中，預計下半年度將可加入營運，讓公司整體機隊年輕化。

另外對於空服員爭取工資飛行加級，本公司再次說明， 面對兩岸情勢及國內勞動環境的變化，公司面臨經濟環境的挑戰，基於營運成本及管理，於105年10月1日調整客艙組員薪給制度，提升資深客艙組員的待遇，調整資深及新進空服員的飛行加給級距，主要希望同仁能在公司久任，與公司一起成長學習，分享成功果實，薪酬福利方能得以逐步向上提升。部分組員可能不太清楚公司的整體規劃，公司日後會加強與員工的溝通。

(工商)