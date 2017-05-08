文青照過來！天臘書畫會聯展明開幕
熱愛書法的文藝青年有福了！基隆市文化局為使藝術文化深入民眾生活，明日起至6月4日於文化中心三樓藝廊舉辦「汲古開新－2017天臘書畫會會員聯展」，歡迎蒞臨欣賞。
「天臘書畫會」創會於民國72年，緣起於一群熱愛藝文先進，經常於李純甫老師創立之「海門藝廊」雅聚聯誼，進而發起成立。多年來，天臘書畫會不斷吸收新血，持續辦理會員聯展，目前會員24位，多為基隆地區重要的書畫耆老、教師等，以教育與傳承為要務，延續基隆優良藝文風氣。
本次展出會員之書畫創作近百件，書法作品以傳統與創新並濟，蔚為可觀；水墨則包含文人、嶺南及張大千大風堂等風貌，以工筆、寫意、花鳥、人物、青綠山水等呈現。本展並訂於5月13日下午2時舉辦展出茶會，邀請市民朋友及對書畫有興趣的藝術同好共襄盛舉。
(中時)
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