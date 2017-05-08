俞承豪脫口稱金所炫「姊姊」 金明洙試鏡五次搶角色

金所炫（右2）小俞承豪（右1）6歲，卻被叫姊姊。愛奇藝台灣站提供

由新生代人氣紅星俞承豪、金所炫、 金明洙（INFINITE成員L）主演的韓劇《君主－假面的主人》，在粉絲的引頸期待下將於5月10日起在韓國首播。

8日下午導演盧道哲率領主演俞承豪、金所炫、 金明洙、尹邵熙，以及朴哲民、許峻豪出席在首爾舉辦的製作發表會，之前該劇公開選角後，俞承豪與金所炫的組合更被譽為「最強螢幕視覺情侶」。

俞承豪在記者會談到對於金所炫的第一印象，竟是「雖然小了我6歲，但很難跟她說話，和她聊天的時候不管怎麼看都更像是姊姊，真的非常成熟！」語畢趕緊向一旁的金所炫賠罪說「對不起」，並直呼：「能一起參與這部作品真的很開心，和金所炫拍戲我感到很榮幸！」

他也特地解釋，「我指的是和她對話時，覺得她的想法真的很像個大人，所以雖然拍戲時我是大她幾歲的哥哥，但...不管怎麼看...」一副欲言又止的模樣笑翻眾人。

而金所炫則自虧：「不知道是不是因為我更像是姐姐，所以和哥哥（指俞承豪）拍戲的時候沒有感覺到年紀上的差異，因為我們都有過童星的經歷，所以格外有種很熟悉的感覺，加上很久沒見面，感覺很緊張也有點害羞。」

首次挑戰古裝劇的金明洙則表示，為了飾演從賤民成為王世子的替身，對於古裝劇特有的語調及說話方式、動作進行了長時間的練習，他也坦言：「雖然一邊進行演戲與歌唱工作並不容易，但透過這次的作品，希望能讓大家看到身為演員的一面，忘記INFINITE的L，發現屬於演員金明洙的魅力。」而導演盧道哲更爆料金明洙一共參與了5次以上的試鏡才雀屏中選，看到他的演技隨著時間益發成長，讓他確信自己發掘到了一名好的演員。

導演盧道更自信表示，《君主－假面的主人》是一部融合真實歷史與奇幻故事的歷史劇，除了沉重的歷史故事，也包含了羅曼史與喜劇的元素，盛讚俞承豪在劇中的演技十分出色，認為「李愃」有機會成為他「演員人生中的代表角色」，並將《君主－假面的主人》形容為韓國版的《權力遊戲》，是一部能獲得全世界觀眾喜愛的「韓流歷史劇」。

《君主－假面的主人》描述了武士家族之女的韓佳恩（金所炫飾），因父親遭王世子（俞承豪 飾）斬首，本想報仇卻意外陷入愛情。該劇描述世子在政治鬥爭下如何帶給百姓希望，同時與韓佳恩之間的浪漫愛情故事。《君主－假面的主人》5/11起每周四、五上午10點由愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)