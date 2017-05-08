「喜劇小王子」染毒 1萬元交保

台北市刑警大隊偵三隊日前破獲以「唐芸」為名的企業化販毒集團，查知另有銀行理財專員也是同夥，涉嫌將大麻等毒品賣入夜店及演藝圈、音樂界，其中師承舞台劇大師李國修、被戲迷封為「喜劇小王子」的演員林東緒也購毒吸食近半年。警方昨晚起一舉逮捕徐嫌及林男等5人，今依毒品等罪嫌送辦。台北地檢署今晚複訊後，命林男以1萬元交保。

＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您!

(中時)