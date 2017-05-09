相差近千億 陸高校預算現貧富鴻溝

大陸清華大學是2017年，在教育部直屬的75間大學院校中，唯一總預算突破200億人民幣的名門大學。（圖/新華社）

據大陸財新網報導，由大陸教育部直轄的75間大學院校，近日公佈2017年度各校總預算清單，北京清華大學以233.35億人民幣（約1013.8億台幣）傲視群雄，成為榜上唯一超過200億人民幣（約868.9億台幣）的大學。然而讓陸媒注意到的是，與清華多金相比，位居名單末位的中央戲劇學院卻僅有3.98億人民幣（約17.3億台幣）的預算，兩校的鴻溝竟高達229.37億人民幣（約994.91億台幣）之多。受訪的大陸學者表示，會有如此大的差距，與各校性質和地域有絕對關係，相較之下，綜合大學在核定預算上就比專門學校吃香，曾讓不少專門學校抗議不公。再加上新增的「雙一流」計畫，更讓不少名牌大學預算更上層樓。

繼「985」和「211」計畫後，大陸官方為了提昇國內高等教育發展，於2015年由國務院提出，對外發出《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》（簡稱雙一流）計畫。從2016年啟動，每5年為一個週期，以中央財政資助入選大學院校，建立優秀師資、提昇研究成果並培養傑出人才，勢必讓大陸的高等院校從2020年起，大量擠身世界排名前列。首批入選名單包含北京大學、清華大學、中國科學院大學、中國科學技術大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、南京大學等校。

2017年大陸教育部直屬大學院校預算前十：

一、清華大學：223.35億人民幣（約1013.8億台幣）

二、北京大學：193.45億人民幣（約840.46億台幣）

三、浙江大學：150.47億人民幣（約653.73億台幣）

四、上海交大：140.77億人民幣（約611.59億台幣）

五、中山大學：116.41億人民幣（約505.75億台幣）

六、天津大學：113.49億人民幣（約493.07億台幣）

七、復旦大學：100.41億人民幣（約436.24億台幣）

八、吉林大學：87.96億人民幣（約382.15億台幣）

九、武漢大學：87.49億人民幣（約380.11億台幣）

十、華中科大：84.22億人民幣（約365.9億台幣）

(中時電子報)