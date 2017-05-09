旅遊熱潮有感提升！夏季旅展買氣勝去年

今年業者普遍認為業績較去年提升至少1-2成。(何書青／攝)

長程線旅遊中土耳其價格相對低許多，成旅遊新寵兒。(何書青／攝)

為期4天的「2017台北國際觀光博覽會」於今天傍晚落幕，許多民眾把握最後一天搶好康。日本旅遊人氣依然旺，歐洲及土耳其的長程線也熱門；飯店業者推出限時優惠的Buffet自助餐券或連鎖飯店的聯合住宿套券，也都有亮眼成績。業者指出，相較於去年，今年業績有感提升1至2成。

國人偏好吃到飽的自助餐，該類餐券成為飯店業者最熱銷的商品。王朝大酒店的中庭咖啡廳自助餐推出午、晚餐四人同行，每人只需500元，下殺6.3折；台北福華大飯店的彩虹座自助餐廳則推出最低一張450元的優惠餐券，相當於6.8折。

國內連鎖飯店業者則因據點選擇多，在住宿方面較受青睞，福容大飯店就推出挑戰最低折扣的「聯合住宿套券」，平均每張2454元即可任選入住福容旗下九間分店一晚，若以淡水漁人碼頭店家庭客房B TYPE為例，連住兩晚就相當於2.8折的優惠。

旅行業者指出，許多民眾先上網做功課，再到旅展購買，現場有人員供諮詢，消費者也期待有現場下殺的折扣，因此實體旅展依然相當熱絡。

綜觀4天下來，日本旅遊依舊是國人最愛，歐洲也因為匯率降低帶起買氣，土耳其近年來開放直飛後人氣攀升，相較於其他長程線旅遊價格也低許多，成為旅展中異軍突起的黑馬，友泰旅行社就祭出搭乘阿聯酋航空的土耳其11天團旅只要3萬3900元含稅，躍升為最暢銷的旅遊商品。

(中時)