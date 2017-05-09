這個舉動好貼心！獨居婦動容想起病逝兒

76歲盧姓婦人（中）因丈夫、兒子過世，獨自在新北市中和區租屋，中和青工會長李謙國（右）得知，與基金會聯繫送上蛋糕與康乃馨，幫盧婦提前歡度母親節。（葉書宏攝）

76歲盧姓婦人（中）因丈夫、兒子過世，獨自在新北市中和區租屋，中和青工會長李謙國（右）得知，與基金會聯繫送上蛋糕與康乃馨，幫盧婦提前歡度母親節。（葉書宏攝）

76歲盧姓婦人因丈夫、兒子過世，獨自在中和區租屋，靠低收入補助及老人津貼過活，華山基金會定期安排送餐服務，母親節將至，中和青工會長李謙國得知盧處境，悄悄與基金會聯繫送上蛋糕與康乃馨，盧婦見狀相當感動直言「很久沒吃到蛋糕了！」

據了解，盧婦丈夫、兒子病逝，僅剩她一人獨自在中和區租屋，還好遇到好心房東，與其他人一起分租，房租靠靠低收入補助及老人津貼支付，華山基金會5年前主動介入關懷，每2周安排一次送餐，關心盧婦生活起居。

華山基金會中和站長游一鳳指出，盧婦生活相當簡單，由於吃素的關係，幾乎都是自己烹飪。

中和青工會長李謙國得知盧婦的處境，適逢母親節將至，他主動與基金會聯繫，想要給盧婦一個驚喜，帶著母親節蛋糕、康乃馨拜訪，盧婦見狀笑得合不攏嘴，還向李說，「我兒子還在，應該也跟你一樣大了！」

盧姓婦人說，謝謝基金會及青工會的好心，讓她感覺到社會溫暖，儘管一個人生活，仍然很開心、很滿足。

李謙國說，五月第二周日是母親節，母親養育子女相當辛苦，希望做子女的大家可以把每天都當成母親節，天天感恩母親的辛勤付出，也祝福所有的媽媽們「母親節快樂！」母愛非常偉大的。

(中時)