越捷限時3天0元起促銷機票 母親節前放送大優惠

越捷5月9日至11日下午1時至3時釋出0元起促銷機票。圖：越捷提供

夏季旅展沒搶到票嗎? 歡慶五月母親節，Vietjet越捷航空宣佈「免費之夏、免費飛行」活動（Free Summer, Fly for Free）將於2017年5月9日至5月11日下午1時至3時於官網再次釋出數百萬張0元起促銷機票。

促銷航線為越捷所有國際航線，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線，以及韓國首爾/釜山、香港、新加坡、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒航線，促銷機票使用日期為2017年8月1日至12月31日（國定假日除外）。

促銷機票可至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」。票價可透過MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

旅客即日起至6月4日可參與「免費之夏、免費飛行」（Free Summer, Fly for Free）網站活動，週週將精選5條航線、每條航線送出5張來回免費機票給五人同行團，最大獎為目的任你選的免費套裝行程。

此外，即日起至6月15日下午1時至3時於越捷官網成功完成訂票的旅客，也有機會於活動網站得到手機電話卡、機票促銷折扣碼，也將有互動遊戲、越南與國際名人帶來的精彩表演、越南國內機場與航班的「越捷比基尼挑戰賽」等一系列精彩活動。

(工商)