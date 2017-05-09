台北國賓謝師千元有找！ 10人小班也享優惠宴
台北國賓大飯店集結館內中、西餐廳推出「驪歌輕唱 食在感謝」謝師宴專案，即日起至8月31日止，提供不同風格的謝師餐飲選擇，並顧及學生族群預算考量，推出西式自助餐明園西餐廳千元有找，另有滿人數加贈一人免費，以及宴會廳Buffet專案每位NT$880起等優惠，最受歡迎的中式桌菜宴席則有川菜廳和粵菜廳可選擇。除了精緻餐點，也提供以優惠價代租卡拉OK讓師生盡情歡唱。
多元自助式異國佳餚的明園西餐廳，針對有預算限制的同學及人數較少的班級，推出10人小班優惠，每人僅需NT$880起，另有訂餐達10~19人贈送1人免費、20~29人以上贈送2人免費等以此類推的好康優惠。菜色囊括中西日式佳餚，鮮活沙拉吧、時令海鮮吧、現煎鐵板區、多國風味熱食區、現切牛排、法式手工甜點、Häagen-Dazs冰淇淋、果汁及啤酒無限暢飲，明園西餐廳為慰勞主辦人的辛苦，另贈送兩張下午茶券。
除了搶攻小班謝師市場，50人以上的班制級，也有每位NT$880及NT$950的宴會廳西式自助餐優惠方案；喜愛傳統桌菜宴席和中式佳餚則可選擇麻香川菜或道地粵菜，每桌NT$8,888起並贈送果汁無限暢飲，訂購三桌以上再贈送明園自助餐下午茶券兩張。各具特色的用餐環境與料理，提供不同預算及需求的畢業生選擇。
(中時)
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