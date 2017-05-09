陸駐美官員：美中快回「一中」！

中國大陸駐舊金山總領事羅林泉。(圖:陳子巖攝)

羅林泉為舊金山灣區統促會幹部交接監交。(圖:陳子巖攝)

統促會創辦人池洪湖在今年一月蔡英文總統過境舊金山期間，主導統派人士前往其下榻飯店抗議。(圖:陳子巖攝)

中國大陸駐舊金山總領事羅林泉於上週末在舊金山華埠指出，美國總統川普上台之前，蔡英文雖「搞小動作」與川普通電話，但美、中關係很快就回到「一中」的正確道路，並呼籲海外促統組織在僑社持續加大力度反對「台獨」勢力。

羅林泉總領事指出，美國總統川普上任之後，「很快就了解到台灣問題在中美關係中的敏感性和重要性，很快回到一個中國政策的正確道路上來。」

羅林泉認為，「美國之所以選擇繼續與中國合作，最根本的因素，我看有兩個：一是中國越來越強大了；二是，中美共同利益越來越多了。這決定了中美關係未來幾十年的發展基調，那就是合則兩利、鬥則兩害。」

羅林泉還引用台灣最新民調數據稱，「60%的民眾對蔡執政感到不滿，50%的民眾認為民進黨當局拒絕『九二共識』對台灣發展不利。這再次說明，『九二共識』在台灣有強大的民意基礎。」

羅林泉總領事於5月6日出席「舊金山灣區中國統一促進會」成立16周年慶會，並擔任新屆幹部就職監交人。新任會長吳國寶、第一副會長何偉明和第二副會長張藍真。該會理事長池洪湖為統促會創辦人。

羅林泉總領事在監交後指出，希望該統促會能更加充分發揮自身優勢和影響力，繼續團結全美反獨促統組織和各大僑社，並廣泛動員華僑華人，以遏制「台獨」分裂勢力及其活動。

蔡英文總統於今年一月中旬在舊金山過境時，「舊金山灣區中國統一促進會」聯合灣區其他和統組織在蔡總統下榻旅館前進行大規模示威抗議活動。

(中時電子報)