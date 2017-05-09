美前官員：歐巴馬早警告川普別用他

今年2閃電請辭的前川普政府國家安全顧問佛林(Michael Flynn)。(圖:美聯社檔案照)

前美國代理司法部長葉慈(Sally Yates)(圖中)今天到國會出席聽證會，說明她當時通知川普政府，有關佛林與俄羅斯駐美大使的通話。(圖:美聯社)

美國前朝官員證實，美國前總統歐巴馬早在2016年選後就警告過川普，別用佛林((Michael Flynn))擔任國安顧問。

前美國代理聯邦司法部長葉慈（Sally Yates）今天前往國會出席聽證，向聯邦參議院的一個調查有關俄羅斯影響美國大選的委員會，說明她先前通知川普政府有關佛林與俄羅斯之間有聯繫的事件。這項聽證的焦點之一，就是有關佛林與俄羅斯駐美大使的通話。

美聯社報導指出，就在聽證會開始前數個小時，3位前任歐巴馬政府的官員，以要求匿名的方式透露，其實早在2016年大選後，在白宮的橢圓形辦公室內，歐巴馬在與川普的會談中，就曾直接向川普表示憂心並警告川普不要任用佛林。當時政壇上已盛傳佛林將出任川普的國家安全顧問。

不過川普今天則在推特上，與佛林撇清關係。他發表推文稱，「是歐巴馬政府給予佛林最高級別的安全許可。」不過事實上，歐巴馬政府在2014年便辭退佛林。

川普接著又推文稱，「葉慈應該在宣誓下做說明，她是否知道這些機密資訊到底是怎麼上報的？」

今年2 月，前白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)在川普政府上任不到一個月，便閃電請辭，主要是受到媒體披露，佛林曾在歐巴馬和川普政權交接期間，與俄羅斯駐美大使通話談及解除美國制裁俄羅斯的話題，引發高度爭議，他事後並涉嫌誤導向他了解情況的美國副總統彭斯，最終美國總統川普要他走人。

白宮發言人史畢瑟(Sean Spicer )對此曾指出，「總統與佛林將軍之間的信任程度已告腐蝕至他(指川普總統)感到必須做出改變。」在這種情況之下，川普總統無法在相信他的最高外交政策顧問佛林來處理對中國與中東的國家安全相關議題。

(中時電子報)