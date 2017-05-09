靜宜大學海青班「美容美髮造型設計科」時尚秀 令人驚豔

靜宜大學海青班「神祕大自然」時尚秀，結合創意的視覺盛宴與奇幻故事！（陳世宗翻攝）

學生從表演過程中，體會到「台上1分鐘，台下10年功」的真締，更能有自信面對未來的任何事物。（陳世宗翻攝）

「只要用心、就能看見未來！」來自印尼、馬來西亞及緬甸等國，靜宜大學「第34期海外青年技術訓練班美容美髮造型設計科」50位學生；以「神祕大自然」為題，融合妝髮技術、整體造型與時尚走秀，呈現視覺與藝術的饗宴！無論造型或舉手投足都讓人為之驚豔！

行政院僑務委員會民國52年創辦「海外青年技術訓練班」，已培訓眾多來自馬來西亞、緬甸、印尼與印度等地的海外優秀青年。靜宜推廣教育處主任李大千表示，該校擁有專業師資、優質教學設備、優美校園環境及堅強研究團隊，吸引東南亞各國華裔子女就讀。

靜宜大學海青班「神祕大自然」時尚秀，結合創意的視覺盛宴與奇幻故事，呈現「天氣」、「飛禽」、「大自然元素」、「樹林」、「昆蟲」、「走獸」及「海洋」等題，彩妝、服飾、飾品、髮型全都出自學生之手，相當具有特色。

海青班二年級程得恆表示，在學校專業師資及課程中，學習創意及訓練，除擔任走秀模特兒，也協助造型材料、臉部彩繪、飾品製作；表演過程中，讓他體會「台上1分鐘，台下10年功」，能更有自信面對任何事。

靜宜「第34期海外青年技術訓練班」，設有美容美髮造型設計科、廚藝與餐廳管理科、數位媒體與網頁設計科，訓練2年、分4學期授課，以符合該行業之實際需要為主；該校期許海外優秀青年於台灣學習專業的知識及技能，返回僑居地後能發展事業，促進當地繁榮。

(中時)