身為蘋果大股東 巴菲特不用iphone 只發過1次email

股神巴菲特身為全世界第二有錢的人，同時還是蘋果公司的大股東之一，但生性儉樸的他不使用iphone，現在仍對他的NOKIA翻蓋手機不離不棄。(圖片取自indiatimes)

在周末舉行的波克夏公司年度大會上，投資人聚集在巴菲特的家鄉奧瑪哈（Omaha），聽他向群眾演說，他也會在演說後接受提問。股神巴菲特身為全世界第二有錢的人，同時還是蘋果公司的大股東之一，但生性儉樸的他不使用iphone，現在仍對他的NOKIA翻蓋手機不離不棄，有趣的是，現在科技進步，巴菲特卻表示他一生當中僅寄發過一則電子郵件。

在今年初加倍投資蘋果公司，至2月持股價值近170億美元，(約台幣5000億)至今已為波克夏公司（Berkshire Hathway）持股增值20億美元(約台幣600億)，但他連一支iphone都沒有。他甚至沒有使用電子郵件 –的習慣，他迄今只發送了一封電子郵件 - 許多人認為他只是害怕擁抱新科技，但有人認為巴菲特只是一個節儉和實用的人，希望以簡單的方式過生活。

巴菲特身家逾2兆元台幣，雖然是世界第二大富豪，但仍然以與他以前一樣的方式生活。他住在奧馬哈的同一個三居室，他於1958年以31500美元買下。

一直到2014年，他仍以開了8年的凱迪拉克（Cadillac）代步，直到通用汽車（GM）說服他另買新車。巴菲特每天開車上班時，會去麥當勞得來速買早餐。雖然巴菲特擁有私人飛機，但只用在緊急商業用途。

巴菲特曾強調過自己的生活，越簡單越好。不要用信用卡，要對自己投資。他也曾說「金錢不會造就人，是人造就金錢。」「別把錢浪費在不必要的事物上，要花在真正需要的地方。」

(中時電子報)