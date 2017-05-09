想「養」部藍寶堅尼 要花多少？
擁有風光的藍寶堅尼(Lamborghini)超跑令人人稱羨，但買得起超跑難、要養得起超跑可能更難，國外汽車媒體《Car and Drive》在專訪了一名藍寶堅尼超跑車主後得出個驚人「養車價」，光每年的維修保養加一加，都可以再買一輛全新超跑。
Simon George是名擁有Lamborghini Murcielago的英國車主，他於2004年時花費一千多萬台幣購入這台馬力高達572匹、扭力66.2公斤米的怪獸，而值得一提的是，Simon George開著這部Lamborghini Murcielago，里程數從2004年至今已經超過40萬公里，也是目前行駛里程數最高的Lamborghini超跑。
Simon George在接受專訪時對於養車保養項目娓娓道來，指出一年愛車就要消耗掉14組輪胎、等於總共要換56顆輪胎，而以一組輪胎約1150美元(約3萬4700元台幣)計算，光換輪胎部分，一年就要燒掉約49萬台幣。
而若加上其他如汽車保險約1萬9000美元(約57萬元台幣)、英國道路稅及其他費用約2萬5000美元(約75萬元台幣)，還有油錢16萬2000美元(約490萬元台幣)、保養維修6萬4000美元(約193萬元台幣)、還有其他細項等，養車總支出大概在一千萬台幣以上，都已經可以再買一台新的Lamborghini Murcielago！
(中時電子報)
文章來源：《Car and Drive》
關鍵字：跑車
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