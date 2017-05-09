一天之中最重要是早餐？事實上是...

都說一天之中最重要是早餐，但事實上真是如此嗎？ (達志影像/shutterstock提供)

一般認知都說早餐是一天之中最重要的一餐、要吃得好又飽，但事實上，營養學家與科學家們對吃早餐的時間以及內容，仍然充滿疑問。

運動營養學家、本身也是營養師的邦琪(Leslie Bonci)就表示，其實「何時吃早餐」與「吃什麼早餐」，跟年紀、日常生活習慣與飲食文化息息相關。例如研究就指出，對於學童來說，起床後的早餐有助於他們白天在學校的認知表現，但如果對於成年、中年人來說，吃早餐的時機完全看個人喜好。

邦琪舉例來說，若你前一天的晚餐吃得較晚、有吃宵夜，或是早上不用從事需要動腦、耗體力的活動，其實人體並不會真正嚴格執行「一日三餐」的時間表，因此起床後如果不餓，那也不一定要吃早餐，最好的時機就是「餓了就吃、不餓不吃」。

邦琪也強調，目前沒有任何可靠研究發現吃早餐對於減肥或維持體重有積極作用，但若本身是糖尿病或其他慢性病患者，最好還是要養成吃早餐的習慣，另外針對那些會在晨間運動的人，邦琪也建議能在運動後補充熱量及水分。

至於早餐該吃什麼？其實也沒有特定的食物，不管中式或西式，只要基於均衡飲食的原則就可以了。

(中時電子報)