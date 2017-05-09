聯航拖乘客下機事件 股神巴菲特表示…

股神巴菲特今天表示，聯航處理時犯了「可怕錯誤」，也批評CEO危機處理不夠。(圖片取自seattletimes)

聯合航空公司上月發生硬把華裔醫生拖下飛機導致濺血事件後，股神巴菲特今天表示，聯航處理時犯了「可怕錯誤」，也批評CEO危機處理。不過，他強調，這次事件並未損及他大手筆投資航空業的策略。他表示飛機可能會變得像牛車，但這是因為有相當數量的乘客會忍受擁擠，以換取便宜的票價。

巴菲特接受CNBC電視網訪問時說：「顯然這是個可怕的錯誤。」雖然聯合航空和執行長孟諾茲（Oscar Munoz）道歉很多次，但第一時間的反應會卻受到最多關注。

巴菲特說：「我很想知道孟諾茲在做出回應時是否真的看過影片。如果是這樣這是一個更大的錯誤。」

據了解，巴菲特（Warren Buffett）領導的波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）積極投資航空業，是聯合航空公司（United Airlines）母公司聯合大陸控股公司（United Continental Holdings Inc.）的最大股東。另外也是聯合航空對競爭對手美國航空集團（American Airlines Group Inc）、達美航空公司（Delta Air Lines Inc）和西南航空公司（Southwest Airlines Co.）的大股東。

巴菲特表示，儘管如今客機為了商業利益，坐得比較滿，座位也比較擠，導致乘客「不太舒適」他又說：「它們也許變成像是載運牛隻的車輛，但不分分旅客寧可省錢付出X價格搭機，不會想為了享有更大的腿部空間而付出X加上25%的價格搭機。」

(中時電子報)