韓國今將選出新總統 文在寅仍是一枝獨秀

代表共同民主黨出馬的文在寅，民調仍舊遙遙領先群雄。（圖/美聯社）

據美國CNBC新聞網報導，南韓將於今天晚間選出新一任總統，根據蓋洛普（Gallup Korea）最新民調顯示，共同民主黨（Democratic Party of Korea）的候選人文在寅（Moon Jae-in）仍舊是一枝獨秀，以38%的支持率傲視群雄；此外，代表國民之黨（People's Party）的安哲秀（Ahn Cheol-soo）則以20%位居第二，而執政黨候選人洪準杓（Hong Joon-pyo）集結保守派力量，取得約16%的支持列居第三位。投票時間將從台北時間今日上午5點起，一直到晚上7點截止，預計最終結果將在晚間10點左右正式出爐，屆時青瓦台的新主人，究竟是捲土重來的文在寅、或是新創產業教父安哲秀，讓人拭目以待。

從前總統朴槿惠（Park Geun-hye）爆發閨密醜聞，到被法院裁定彈劾下台，中間造成韓國社會的衝擊，將是本次大選的最大影響力之一。過去對於政治和相關議題極為冷淡的韓國年輕人，藉由過往數個月在每週末反朴大遊行的參與，似乎重新找回熱情，並試圖想藉著手中一票，取得社會一丁點的改變。雖然一時半刻內，韓國內部的財閥、階級等問題仍難改變，但韓國媒體普遍認為，今年的投票率有望創新高。

文在寅的最大對手：國民之黨候選人安哲秀。（圖/美聯社）

不過，外國媒體和分析師認為，即便文在寅呼聲最高，但因為角逐人選太多，最終勝選的支持率不但難以過半，更可能是1987年以來最低的一回，恐將成為新總統最大的致命傷。本次大選的提前投票機制已於4日啟動，據報導，預計已有26%的韓國民眾投完手中那一票。看來究竟鹿死誰手，不到最終計票仍恐難斷定。

(中時電子報)