對流旺盛 北部上午有雷雨 母親節變天雨勢明顯
今日受到微弱鋒面通過影響，清晨至上午，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。而目前臺灣海峽上空有旺盛對流雲系發展，預計今晨至上午間苗栗以北沿海地區及大台北地區有雷雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
氣溫方面，今天天氣仍偏暖熱型態，各地高溫都有29度以上，中南部、花東地區更可達32度。
這波水氣不算多，和前幾天那波很類似，周三開始就會明顯轉晴，預計將持續到周五，都會是很炎熱的夏季天氣型態，尤其每天中午時間氣溫都會飆到30度以上，感受上不大舒服。
而下一波天氣較大改變會是在本周五到周末，預期這段期間有道鋒面系統會發展起來，並預期會在台灣北方海面上稍微滯留，台灣附近在鋒面前緣的暖區內，天氣就會變得更為悶熱。預期母親節當天，北部天氣也略不穩定，可能有局部陣雨，或是鋒面南下影響程度大的情況下，北部雨勢會更明顯。
另外目前尚未有明顯真正梅雨鋒面的訊號出現，這幾波的鋒面，雖然都是5月梅雨季的鋒面，但威力都還不足夠，要真正的入梅、整個大環境要改變，應該要等到5月下旬了。
至於在今天空氣品質部分，中南部為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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