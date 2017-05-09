前國安顧問佛林被爆遭俄勒索
前美國代理聯邦司法部長葉慈（Sally Yates）今天前往國會出席聽證，向聯邦參議院的一個調查有關俄羅斯影響美國大選的委員會，說明她先前通知川普政府有關佛林（Michael Flynn）與俄羅斯之間有聯繫的事件。她表示前國安顧問弗林可能遭俄國勒索。
這項聽證的焦點之一，就是有關佛林與俄羅斯駐美大使的通話。葉慈一開場表示外國力量干預美國大選對所有美國人造成威脅，葉慈承諾將盡可能公布，但機密問題無法公開討論。
美國白宮前國家安全顧問佛林（Michael Flynn），先前遭踢爆在川普就任前，與俄羅斯駐美大使通過5次電話，期間還曾討論美國制裁俄國一事。引發高度爭議，他事後並涉嫌誤導向他了解情況的美國副總統彭斯，最終美國總統川普開除
葉慈8日作證時再表示她曾警告白宮弗林可能遭俄羅斯勒索，她表示之前分別曾和白宮官員舉行過兩次會議和通過一次電話討論佛林問題。
(中時電子報)
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