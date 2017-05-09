耗資9百億 荷蘭將打造全球最大離岸風力發電站
據法新社（AFP）報導，荷蘭政府決定，將投入約29億歐元（約951.3億台幣）的經費，在北海（North Sea）沿岸打造全長約85公里的離岸風力發電站（offshore wind farms）群，共有150座機組，最快將於15年內完工。一旦完工，總發電量600百萬瓦（megawatt），可供應78.5萬戶荷蘭居民用電，最多將能同時供應150萬人使用，將是全球最大的離岸風力發電站。每年高達95%對石化燃料的依賴，讓荷蘭開始逐步調整方針與政策，試圖在2020年以前將全國再生能源比重提高至14個百分點，以降低對地球的傷害與耗損。
緊鄰北海而坐擁豐富天然資源歐洲，周邊的蘇格蘭、丹麥和荷蘭皆逐步啟動風力發電的研發計畫。其中作為全球領頭羊的蘇格蘭，發展風力發電起於2007年，當時預設未來發展目標是2011年達到全境百分之31用電來自風力、2020年提高至百分之50至80之間，並在北海建造世界最大的海岸風力發電機，隨著科技日益提升，發電機的效能和蓄電量大幅提升，當前的目標已改為2020年完全使用綠色能源。更曾在去年8月，成功達成單日只靠風力發電，即可供應全蘇格蘭地區的工商業和居民生活所需的目標。
負責此計畫的北領能源（Northland Power）表示，一旦發電站完工，將成為荷蘭最重要的指標之一，佔整體再生能源計畫的13%、更是全國風力發電量的四分之一。不僅有益於保護環境，未來的發展的前景，也將為荷蘭帶來可預期的龐大商機。
(中時電子報)
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