噁心屍血治血友症病童 72人感染而亡

英國已故王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)都曾到該學校參觀。(圖片取自每日郵報)

位於漢普郡(Hampshire)的崔落爾學院(Treloar College)是一所特殊學校，1975年左右開設一個專門照顧血友病兒童的部門。(圖片取自英國每日郵報)

一群無辜的血友病病童以為得到了照料，卻不知道注入體內的凝血因子卻是致命的毒物。英國一間特殊寄宿學校設立專門部門，照顧罹患血友病(Haemophilia)的學童，竟使用了愛滋病帶原者以及來自俄羅斯「屍體血液」，為病童進行治療。經過多年，72人感染肝炎及愛滋病後去世，89名學童僅餘17人還活著，

位於漢普郡(Hampshire)的特殊學校崔落爾學院(Treloar College)，1975年左右開設一個專門照顧血友病兒童的部門，當時還被被視為劃時代的治療教育機構，造福許多病童，他們注射由捐贈者提供的凝血因子(Clotting Factors)，讓這些病童無憂無慮生活，連英國已故威爾斯王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)都曾到該學校參觀。

沒想到枝後學校被踢爆，這些海外捐贈者的血液來自高風險人士，包括美國阿肯色州的囚犯，他們收費後每周捐血兩次。甚至將屍體中的血液重新包裝出售，該公司將由俄羅斯取得的屍體抽取血液，包裝成北歐捐贈者的血液；又在歐洲販賣過期血液，還在海地的貧民區買血。

其中一名病童說：「一年來，我們在聖誕節失去了七個人。另一次我看到一個朋友，他看起來很好，然後三個月後，他被疾病蹂躪，看起來很糟糕。看到他後，我們哭了，我看到更多朋友被愛滋病摧殘。」

幾年後該校學童竟陸續罹患其他疾病，多人感染肝炎及愛滋病後去世，89名學童生還的僅餘17人，其中大部份都來不及長大成人。這些孩子萬萬沒想到，這些以為救他們一命的血液，最後卻讓他們感染致命疾病。

這起案件被揭發後，英國前首相卡麥隆(David Cameron)2015年曾為這起事件公開道歉，並對受到影響的人士進行賠償，英國當局展開大規模調查，《英國廣播公司》(BBC)時事節目《廣角鏡》(Panorama)本也將製作專題希望喚起更多大眾對這起事件的關注。

(中時電子報)