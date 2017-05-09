NBA》暴龍遭淘汰 主控羅瑞跳脫合約

暴龍隊控衛羅瑞(右)持球對抗騎士厄文。(美聯社資料照)

暴龍8日遭到騎士橫掃之後，主控羅瑞(Kyle Lowry)隨即宣布將跳脫合約，投入自由市場。「我們昨天才輸球，我又受了傷。但我只想拿個冠軍戒指，別無他求。」暴龍隊上季打出隊史最佳戰績(56勝)，本季又以51勝高居東區第3，場均22.4分、7.0助攻的羅瑞居功甚大。

身為暴龍後場雙雄之一，羅瑞本季與下季的年薪各只有1200萬美元，他的搭檔迪羅薩則高達2700萬美元，因此羅瑞會跳脫合約並不意外。羅瑞說：「這是我第3次投入自由市場了，轉隊會影響家人，雖然有趣但還是會有點壓力。」羅瑞生涯已歷經灰熊、火箭、暴龍3支球隊，他在火箭時期是姚明的隊友，他離隊之後火箭才找來了哈登和林書豪。

羅瑞因左腳踝扭傷，缺席季後賽最後兩戰，但他對暴龍的貢獻不容置疑，近兩季都是他生涯表現最好的球季。暴龍近兩季都敗於騎士之手，羅瑞想爭冠可能得挑一支更強的球隊。「其實無所謂，我有自信在哪隊都能成功。」

(中時電子報)