敘利亞狠父重男輕女 活活咬死9月嬰
重男輕女的偏差觀念真會要人命！敘利亞一名父親對女性的價值觀極度偏差，視女兒為恥辱，竟將9個月大的女嬰活生生咬死，女嬰身上布滿咬痕和虐傷，消息一出，立刻引起網友撻伐。
據《東網》報導，被咬死的女嬰名為達拉勒（Dalal），其父對女性有極深的偏見，一直將女兒視為恥辱。達拉勒的母親認為女兒會有危險，日前向鄰居求救，然而返家後達拉勒身上已布滿傷痕，緊急送醫仍宣告不治，醫院也證實達拉勒是被虐待致死，事後女嬰的父母都遭逮捕，相關單位已著手調查。
敘利亞居民長年受內戰所苦，空襲頻仍，阿薩德政府甚至疑似施以毒氣攻擊，這名女嬰雖在戰火中倖存下來，卻逃不過至親的魔爪，不少民眾對這件悲劇感到悲憤，有網友表示，「孩子沒有死於槍口下，卻死在瘋狂的父母手中。」願女嬰在天堂當幸福的小天使，不再受折磨。
(中時電子報)
關鍵字：敘利亞
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