十發推特 羅智強酸蔡英文沒馬英九的視界智慧

總統蔡英文。(資料照，王英豪攝)

蔡英文急欲參加世界衛生大會（WHA），第10度在推特發文表達意願。（圖／蔡英文推特）

世界衛生大會（WHA）5月22日舉行，昨日是網路報名最後一天，台灣仍未收到邀請函，總統蔡英文昨日下午第10度在推特發文，並第2度因為WHA用日文喊話，強調台灣期盼參與WHA，貢獻國際社會。對此，前總統府副秘書長羅智強表示，馬英九讓台灣得以順利重返WHA與ICAO ，直言多次發推特的蔡英文沒有馬英九的視界智慧。

WHA本月22日將在瑞士日內瓦舉行，但台灣至今仍未收到邀請函。蔡英文多次上推特發文向國際社會喊話，昨日更二度上推特發文向國際喊話把台灣納入WHA，卻慘遭網友砲轟，表示「推特總統 悲哀」、「蔡英文上任真的是看破手腳，兩岸外交戰一路輸到底」。

對此，羅智強在臉書表示「以大事小以仁，以小事大以智」，羅智強認為這是一道相對循環的功課，對臺灣參與國際事務，大陸應有仁者的包容，台灣應有智者的務實。

羅智強說前總統馬英九之所以能在仼內讓台灣重返近四十年不得其門而入的世界衞生大會與國際民航組織，就是因為，他領導台灣立足於智者的冷靜善意，讓大陸也從原本霸者的圍堵打壓，柔化轉向仁者的氣度包容。促進了善意的循環。

羅智強表示，這不等於大陸的打壓全消，台灣從此在世界暢行無阻。「但至少，馬英九讓台灣得以順利重返WHA與ICAO。」可惜十發推特的蔡英文沒有馬英九的視界智慧。

至於有網友認為退出WHO與ICAO又何妨？羅智強則批評這是「愚勇之論」，羅智強說邦交國少一、二個是面子問題，但以ICAO為例，台灣過去因無法參與，造成資訊落差，即數度險釀飛安事故。這已是悠關台灣人民生命安全的裡子問題。

(中時電子報)