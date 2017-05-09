蔡政府談稅改 謝金河：本國人只配當次等公民？

行政院長林全日前針對稅改表示要能讓薪資所得的扣抵稅額提高，另外假外資、外資及本國資本者稅負報酬差距太大，造成社會傷害。（本報系資料照）

行政院長林全日前針對稅改表示要能讓薪資所得的扣抵稅額提高，另外假外資、外資及本國資本者稅負報酬差距太大，造成社會傷害。財信傳媒董事長謝金河認為，台股即將上萬點，大家只看到台積電，鴻海，大立光三檔股票在動，但內資老早已趴在地上。而民進黨及時代力量經常高喊台灣人出頭天，台灣優先，可是對於這個獵殺本國人，獨厚外國人的稅制，從2013年到現在，居然沒有感覺，原來大家講愛台灣只是騙選票而已。謝感嘆本國人只配當次等公民？

林全表示，要設法緩和稅負不公，緩和外資和本國資金稅負差距，又不能讓稅收減少，否則會被罵是圖利有錢人；也要能讓薪資所得扣抵稅額能提高一點，讓稅改能改善薪資所得者處境。現在財政部正在研擬版本，沒一定時間表。

謝金河表示林全院長談稅改，終於觸及到謝一直講、一直講外內資課稅不同造成的問題，此刻大家該好好面對了！稅制是經濟活動最重要的遊戲規則，同樣是資本，同樣是人，因為本國人與外國人課稅稅率不同，人與資本就會從稅率較低的漏洞流出。說得白話一點，就像是打籃球，本國人拿到球，裁判立刻吹犯規，外國人拿到球30秒都沒有吹犯規，請問這場比賽誰會贏？

馬政府時代，謝金河跑去找主導稅制改革的賴世葆委員，痛陳健全財政補充方案將來對台灣經濟及社會造成的重大傷害，但苦口婆心，國民黨立法院決定挾公平正義蠻幹，配合財長張盛和揣摩上意求功，造成今天台灣經濟的黑洞，不論誰執政，我們對本國人課重稅，對外國人課輕稅，而有錢人則千方百計讓自己的錢變成外資，形成台灣金融帳26季淨流出，金額高達9.2兆台幣的後遺症。

謝金河說川普對於美國大企業把錢留置在海外高達2.6兆美元非常有感覺，要求這些避稅的錢滙回美國了只要一次性課稅10%，我一再呼籲小英政府必須對26季金融帳淨流出的龐大避稅的錢有感。因為，這個税制不改，漸漸地，本國人的資金都變成外資，股市活躍的也只剩外資，台股即將上萬點，大家只看到台積電，鴻海，大立光三檔股票在動，內資老早已趴在地上⋯⋯這些資本往有利的方向移動，下一步連子女也會想盡辦法變成外國人。

民進黨及時代力量經常高喊台灣人出頭天，台灣優先，可是對於這個獵殺本國人，獨厚外國人的稅制，從2013年到現在，居然沒有感覺，原來大家講愛台灣只是騙選票而已。林全院長終於回應謝說到舌爛的老問題，但改得了？台灣的稅制卡在財稅幫手上，謝金河正努力研究不管誰執政，永遠吃香喝辣的中華財政學會！

(中時電子報)