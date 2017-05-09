閃辭網路劇《空姐忙什麼》小8曝背後原因

小8在臉書宣布閃辭《空姐忙什麼》。(圖/張允曦小8臉書)

藝人小8從《全民大悶鍋》出道，接著更因為模仿小S而走紅，近期主演的網路短劇《空姐忙什麼》，讓她演藝事業攀向巔峰，不過昨晚卻突然宣告將辭演，讓所有粉絲都大感震驚與不捨。

小8在《空姐忙什麼》演出效果十足。(圖/本報系資料照)

小8表示演出《空姐忙什麼》之後，更了解空服員背後不為人知的辛苦，雖只演出短短兩季，但未來將迎接新的挑戰，只好忍痛宣布階段性任務已結束，並且決定辭演該劇，她先是感謝導演給予演出機會，讓她擔任「空姐」一角，也感謝劇組及演員的照顧，對於粉絲在電腦前留言打氣，讓她初嘗身為演員被肯定的滋味，因此決定公開向粉絲道別是必須做的事，不過粉絲則是難以接受，紛紛留言希望小8能再返回該劇演出。

(中時電子報)