國民黨主席選舉唯一電視辯論會，中時電子報5/10全球首播。（製圖／周凡鈺）

下星期六（5月20日）就是國民黨主席選舉投票日，洪秀柱、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢及吳敦義等6名候選人，訂於明（10）日參加中天電視台主辦的本次選舉唯一一場電視辯論會，《中時電子報》（www.chinatimes.com）將在台北時間當晚19:30全球首播。

關注這場選舉的全球讀者，可於明日北京時間 19:30、東京時間 20:30、倫敦時間 12:30、巴黎時間 13:30、紐約時間 07:30、舊金山時間 04:30，鎖定《中時電子報》。

另外，中天也已提前公布辯論會的5大題綱：

1 兩岸王牌：

外界普遍認為，「兩岸牌」是國民黨唯一的王牌。未來如果民共在一中上取得妥協，創造出新的互動模式，黨主席對國民黨在兩岸關係上，是否有新定位或新作法，帶領台灣人民走向更好的未來？

2 藍綠惡鬥：

愛台灣就是2300萬人過好日子，但是長期以來藍綠惡鬥讓台灣經濟停滯、社會受傷，舉例來說，一例一休就是兩黨惡鬥一報還一報，置台灣人民生計於度外的結果。為了救台灣，黨主席是否願意協助解決當前一例一休的困境？未來又應如何減少惡鬥傷民的事件發生？

3 停止分裂：

自從蔣經國之後，每每國民黨黨主席選舉，每選一次就分裂一次，請問您當選黨主席，如何再造幾乎不可能的團結？或大膽提出任何具體的作法，讓泛藍陣營能感受到國民黨的未來！

4 青年好感：

依據最新民調指出，年輕人對蔡英文施政信任度與滿意度都下滑，但是在政黨好感度的民調結果，卻是民進黨高於國民黨，代表年輕人對民進黨比較有好感，黨主席參選人能否理解年輕人為什麼厭惡國民黨？如果當選黨主席，又如何重新找回年輕人的支持?

5 泛藍激情：

如何讓過去支持國民黨的泛藍族群再度產生激情，請提出最有效，讓大家最有感的方法？

(中時電子報)