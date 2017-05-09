NBA》火箭利空 中鋒奈內受傷報銷

火箭隊奈內(中)受傷宣告報銷。(美聯社資料照)

火箭與馬刺正在季後賽次輪對峙，雙方目前2勝2負，在馬刺帕克受傷報銷之後，火箭隊也折了一員戰將，替補中鋒奈內因左大腿肌肉撕裂傷，亦宣告本季報銷。身高211公分的奈內去年以低薪加盟，是火箭最高大的球員，他首輪以傑出的表現助隊擊敗雷霆。總教練丹托尼說：「這很不幸，奈內是個好球員，他為我們貢獻了一整季。」

由於火箭的三分攻勢特別多，籃板球也很多，奈內在禁區的主要工作就是爭搶籃板球。奈內報銷之後，火箭也缺乏可以和馬刺艾卓吉、保羅蓋索抗衡的大個子。不過奈內也是年紀最大的球員，因此火箭之後可以採用小個子陣容的快速打法，總教練丹托尼也表示他將繼續增加球隊外線出手的比重。

(中時電子報)