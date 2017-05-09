愛台創意冰品新上市 肉大人火鍋「肉紋雪酪」開賣

肉大人肉舖火鍋新鮮肉紋冰「在叢黃紅心芭樂檸檬雪酪」冰涼上市。(圖／肉大人肉舖火鍋)

肉大人去年推出「冰肉棒」，以創意掀起話題。(圖／姚舜攝)

去年創意推出「冰肉棒」造成市場話題的「肉大人」肉舖火鍋，今年又推出新品，並自即日起限量供應「新鮮肉紋冰」，以天然水果顏色製造出肉紋效果，既呼應了肉大人品牌概念，甜酸滋味在吃完火鍋後享用更是清爽解膩。

「新鮮肉紋冰」5月份口味首推「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」，使用宜蘭員山的在欉黃紅心芭樂，冷壓慢磨取汁，保留水果原有的風味及營養成分，並搭配屏東九如鄉所生產、多汁且甜酸味俱足的綠皮檸檬做成雪酪，每杯120元，主要食材都是台灣寶島就地取材，為愛台創意美食。

(工商)