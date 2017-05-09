穿鞋進家門、隔天才洗澡...9個誘發過敏壞習慣

老是咳嗽打噴嚏嗎? 原來穿鞋進家門、隔天才洗澡...，許多壞習慣都會誘發過敏。(示意圖/達志影像 shutterstock)

很多人常常咳嗽、打噴嚏或流鼻水，總以為是感冒，但頻率實在過高，就自認「老是反覆感冒」，事實上，你可能是「過敏」了。台灣氣喘衛教學會調查指出，全台過敏人數高達七成，甚至其中有六成不知道自己有過敏。

改掉9個壞習慣！不讓過敏更嚴重

1.經常加班到半夜

壓力荷爾蒙會刺激免疫球蛋白E（Immunoglobulin E，IgE），壓力愈大，刺激生成愈多，一旦IgE在人體血液內的濃度偏高時，容易引起過度免疫反應，通常屬於第一型的過敏反應，像是氣喘、過 敏、異位性皮膚炎。

如果想擺脫過敏糾纏，改掉熬夜加班的壞習慣吧，早點去睡覺，研究早已發現，良好睡眠是過敏跟壓力的剋星。

植物盡量放在靠窗處，避免土壤過於潮濕滋生黴菌。(圖/康健雜誌提供)

2.疏於照顧室內、外的花草

若是你有在辦公室或家中擺放盆栽，也要認真照顧，好比要常給植物洗澡，避免病蟲害發生，儘量放在靠窗處，保持適當水分，避免土壤因過於潮濕容易孳生黴菌，引發過敏。

「草本身也會開花，這些粉漂浮在空中，形成過敏原，」有些人去打高爾夫球容易打噴嚏，這是因為用力一揮桿，桿子打到草，草粉就飄浮在空氣中，本身有氣喘、偶爾也會去打高爾夫球的台灣氣喘學會理事長、台北榮總呼吸感染免疫科主任江啟輝說，他習慣在運動前使用鼻噴劑，所以從沒出現打噴嚏或喘等過敏反應。

此外，陽台或庭院的落葉、朽木都容易孳生黴菌，如果不勤勞打掃清理，容易誘發過敏反應。

有過敏性鼻炎或最近又開始犯過敏時，最好少喝酒以及含酒精的飲料，美國南佛羅里達醫學院過敏免疫科教授李察洛基建議。(圖/康健雜誌提供)

3.晚餐後愛乾杯喝酒

國外研究發現，酒精內的細菌、酵母菌容易製造組織胺，這是體內一種化學傳導物質，存在於肥大細胞、肺部等黏膜組織內，容易引起流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢等過敏反應。

經常胸悶咳嗽，冷空氣一進來就狂咳的人，建議還是少吃冰為妙。(圖/康健雜誌提供)

4.愛吃冰冷食物

如果沒有控制得宜，經常胸悶咳嗽，冷空氣一進來就狂咳的人，還是少吃冰為妙。台大醫院小兒感染科醫師李秉穎曾在《康健》專欄指出，丹麥曾做過研究，給7位氣喘病人吃冰，90分鐘內，他們的支氣管收縮過度反應，有惡化現象。

5.床單沒有固定清洗

國外研究發現，成年人一天脫落的皮屑可餵養超過100萬隻塵蟎。若身上的毛髮皮屑經常掉在床上，又沒習慣常清洗床組或拿枕頭棉被去曬太陽，整天打噴嚏、流鼻水也就不足為奇了。

再來，清洗被單或是衣服的水不夠熱也會造成過敏情形，超過攝氏60度的溫水才能殺死塵蟎，但台灣民眾家裡的洗衣機通常沒有此裝備，葉國偉建議，用家中洗衣機洗完被單衣物後在太陽底下曝曬一段時間，或者用烘乾機烘20分鐘。

6.懶得清洗濾網

很懶得清理空調濾網或電風扇扇葉的人，當心吹到的冷氣或涼風會讓過敏更嚴重。江啟輝提醒，冷氣機濾網如果很髒，電風扇扇葉後面黑黑的粉塵、灰塵堆積，會隨著空氣飄散在屋內，進入呼吸道，容易打噴嚏，誘發過敏反應。

7.沒有規律、常忘記使用或服用藥物

專治過敏氣喘的醫生們不約而同表示，吸入式類固醇噴劑是治療且控制氣喘最重要的藥物，偏偏患者不太規律使用，只要發現症狀沒了就以為已經好了，擅自停藥。

8.溫差大沒戴口罩

溫差大容易誘發鼻子過敏，有過敏性鼻炎的人明知自己最容易在早晨起床時或進出冷氣房時狂打噴嚏，如果又不願意在一起床時就趕緊戴上口罩保暖，只好繼續連打10幾個噴嚏、流鼻水，用衛生紙擤到鼻頭都脫皮，眼睛發癢……繼續受折騰。

9.隔天洗澡、穿鞋穿外衣進房門

有過敏體質的人如果晚上不洗澡就窩到床上睡覺，早上起床才洗，當心，這個壞習慣可能讓過敏更常找上門。

尤其是對枯草、花粉過敏的人，在外面一整天或下班回家後，粉塵會大量沾染在你的頭髮、身體、外套、鞋子，容易把過敏原全部帶回家，美國亞特蘭大過敏氣喘科醫師史坦利費門（Stanley Fineman）建議，進家門前先踩踩鞋或把鞋子放在門外，把外套掛在玄關處，還有，晚上也要洗頭，以減少身上的過敏原。

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(中時電子報)