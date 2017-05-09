美眾院挺台 健康安全不應被政治綁架
衛生大會（WHA）網路報名到8日截止，我方等到最後一刻仍沒收到邀請函，恐中斷自2009年，連續8年以「觀察員」身分與會記錄。美國眾議院表達支持台灣立場，外交委員會主席羅伊斯致函衛生部長普萊斯指出，台灣人民的健康與安全不應被政治綁架。
據中央社報導，羅伊斯（Ed Royce）與眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel），5日聯名致函衛生及公共服務部部長普萊斯（Thomas Price），就台灣可能無法取得5月22至31日在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）邀請函表達關切，並呼籲無論台灣最終是否獲邀參與，普萊斯都要與台灣代表團會晤。
羅伊斯與恩格爾指出，台灣在1997年開始爭取世界衛生大會觀察員的資格，在美國行政部門、國會與世界衛生組織（WHO）有相同看法成員的強烈支持下，台灣於2009年首度用「中華台北」的名稱，以觀察員身分，連續獲邀出席大會。
兩人指出，台灣在全球衛生疾病的挑戰中，仍然是協助世界衛生、提供財務與技術支援的典範。自1996年起，台灣已對80多國提供超過60億美元的醫療與人道協助。2014年，台灣捐獻百萬美元，對抗伊波拉疫情，並提供10萬套醫療人員保護裝備。
羅伊斯與恩格爾強調，置台灣於黑暗中，無助國際社會處理重大衛生事務。台灣有意義與無阻礙的參與國際衛生合作相關論壇，大家都會變得更安全。大家也同意，台灣人民的健康與安全不應被政治綁架。
(中時電子報)
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