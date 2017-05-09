鼓勵青年返鄉創業 雲林縣3年計畫起跑

雲林縣創業陪跑計畫啟動。（周麗蘭翻攝）

為了鼓勵年輕人回鄉扎根發展，留在雲林安居樂業，雲林縣政府委託國立高雄第一科技大學，針對雲林返鄉青年進行3年的「創業陪跑」計畫，減少青年創業障礙。

建設處表示，「創業陪跑」計畫提供創業青年經營培力、諮詢輔導、陪伴教練、交流媒合等服務，縮短返鄉青年創業的學習曲線，降低創業障礙，提升創業能力與創業成功機率。

「幸福迴青列車」自8日起到縣內各個鄉鎮辦理說明會，徵選至少30名以上返鄉有志青年參與本計畫，讓雲林返鄉青年扎根發展。有意願參與之青年可主動報名参加，詳情請見活動「雲林幸福迴青」臉書專頁，或洽雲林縣政府建設處工商發展科，電話5522172。

(中時)