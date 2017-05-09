民團稱未收到WHA邀請函應譴責陸 郁慕明：憑什麼？

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左二）、前外交部次長高英茂（左）訴求Let Taiwan be Taiwan。（資料照,方濬哲攝）

第70屆WHA將於5月22日到31日在日內瓦舉行，但截至目前為止，台灣仍未收到邀請函。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨日表示，朝野應不分藍綠，在立法院發出決議譴責大陸。對此，新黨黨主席郁慕明則在臉書反問「憑什麼？」並表示應該是全民一致譴責「朝」，也就是現在當家的民進黨蔡英文。

郁慕明說馬英九時代好好的，WHA年年都能參加。大陸不是不知道，馬英九說的是「一中各表」、「不統不獨」，但仍然給予空間，讓台灣順利出席WHA。

郁慕明表示，換蔡英文上台，關於九二共識遲遲不表態。過去她任扁朝陸委會主委時，曾說過「各表一中」，但現在所言所行，根本是拿「一中」的瓶裝「台獨」的酒，妄想拿已經被「去中國化」的「中華民國」幫台獨借殼上市，大陸會看不懂嗎？

郁慕明指出，蔡英文日前曾說，希望習近平要有「大國」格局，慎重處理台灣加入WHA的問題。「既然如此，『大國』作風就是講原則的，豈會和你們一樣反反覆覆髮夾彎？你們『睜著眼睛說瞎話，位居高位說謊話』，還要大陸幫你們一起騙騙騙嗎？」

網友則表示「全國際組織會沒ㄧ個可以參加！好好笑喔！！」、「執政黨自己去收拾」、「應該譴責在朝的！自己把路擋住！」、「停這個之後停什麼」。

(中時電子報)