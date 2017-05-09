漢來海港廣島生蠔　母親節無限量供應

漢來海港的廣島生蠔，尺寸肥大。（漢來美食提供）

漢來海港的廣島生蠔，將不定期呈現清蒸、蒜蓉蒸和焗烤等口味。（漢來美食提供）

這樣肥大的生蠔，太罪惡了！（漢來美食提供）

日本廣島牡蠣之所以出名，除因產量是日本第一，更在於當地瀨戶內海的潔淨與浮游生物豐富，造就牡蠣鮮肥飽滿，帶有獨特的鮮鹹礦物風味，加上運輸與冷凍技術先進能維持最佳鮮度，因此聲名遠播。廣島牡蠣在廣島產地就不便宜，街頭現烤一顆都約2、3百日圓起跳。配合母親節，漢來海港自助餐廳大批進口，從5月8日起至6月4日的午晚餐期間無限量供應。

蚵仔、牡蠣跟生蠔只是名稱差異，指的是同種生物，一般而言，潔淨可達生食標準就能稱生蠔。大小不是判斷好壞的標準，品種、飼養技術、產地環境與季節氣候對口味影響更大，通常10月到隔年3月才是較好的生蠔品味季節，即將進入夏季的5、6月不是最佳賞味期。漢來海港也明白表示，這批不是鮮活生蠔，而是採用先進急速冷凍保鮮技術，飽滿和新鮮度都絕佳的冷凍生蠔，正因如此才能維持價格與數量穩定，無限量供應。

想在母親節當天帶媽媽去漢來海港用餐，已經沒有機會，全台7家分店的母親節餐期早在2個月前就已訂滿。還好，生蠔吃到飽從5月8日至6月4日都供應，可以去訂位試試看。

這一波「迎夏.蠔時光」美食祭，會不定期呈現清蒸、蒜蓉蒸和焗烤等不同料理方式。漢來海港品牌長劉子銘說，清蒸最能凸顯生蠔鮮甜度，蒜蓉蒸最能添加生蠔香味。這次採購的都是大尺寸廣島生蠔，每顆平均在12到15公分，約成人手掌心大小。活動期間除了廣島生蠔，還將有各式海鮮熱菜與牛排。提醒小心高血壓與膽固醇，罪惡！罪惡！

(中時)