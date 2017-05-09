昔當紅童星流浪街頭 靠撿垃圾桶食物維生

童星李傳被發現流浪街頭。(圖／翻攝自陸網)

90年代大陸電視劇《年輪》紅遍大江南北，飾演男主角小時候的童星李傳，近日被發現流浪東莞街頭，據悉，他是遭逢家庭變故，才導致變得意志消沉，與親友失去聯絡。

有志工2年前發現李傳帶口罩流浪街頭，上前想要幫助他，但他不願與人交流，每天都用口罩或撿來的物品把臉遮住，經過2年的感化，他才願意接受幫助，被送到精神類疾病醫院接受治療，經過1個月後，他的精神狀態好轉。

據知情人士透露，35歲的李傳，小時候演過多部電影，後在廣東某電影學院學習表演，畢業後也持續演出電影，不過多年前經歷父母去世等家庭變故，讓他變得意志消沉，與親友失去聯絡，流浪街頭。

(中時電子報)