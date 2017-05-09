深夜曬品茶照 麻衣：需要寧靜
藝人麻衣2014年嫁給台塑集團長孫王泉仁，並在隔年生下兒子，幸福組成一家三口。麻衣婚後淡出螢光幕，專心在家相夫教子，生活全放在2歲兒子身上，麻衣不時仍會透過發文，分享生活大小事，麻衣昨（8日）晚則曬出系列品茶照，並寫下：「需要寧靜 聞茶」。
婚後專心育兒的麻衣，難得在茶房悠閒喝茶，並在昨晚曬出多張品茶照，拍出茶具、茶壺、托盤等用具，有感而發寫下：「麻媽休息。需要寧靜 聞茶 文青一下。」由於正值母親節前夕，也讓不少粉絲提前祝福她母親節快樂。
(中時電子報)
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