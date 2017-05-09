開車撞國道匝道 父子雙斷魂
一對李姓父子今天凌晨同乘1輛計程車行經國道5號南向出口匝道時，不知何故撞上水泥鼻端後側翻在匝道上，國道員警及消防救難人員雖立即趕赴現場將受困兩人救出，但送醫之後兩人仍宣告不治。
國道公路警察局第九公路警察大隊勤務指揮中心今天凌晨零時接獲通報，指國道5號南向宜蘭出口匝道聽到巨響，疑似發生翻車事故，國九頭城分隊立即派遣線上巡邏車趕往，並同時聯繫消防單位前往協助處理。
警、消人員趕抵現場後發現，發生事故的計程車在撞擊上匝道出口的水泥鼻端後，側翻於宜蘭南向出口匝道上，並發現有兩名已無生命徵象的男性（駕駛及乘客）受困於嚴重變形的車內，消防救難人員利用破壞器材將兩人搶救脫困後，分別由特種及頭城分隊救護車送往陽大附醫急救，但醫院方面搶救無效，在凌晨1點15分宣告父子兩人傷重不治。
至於這起意外事故的肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。
(中時)
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