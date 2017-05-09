又戀愛了？! 蕭亞軒逛家俱店見小鮮肉相隨
天后蕭亞軒上個月和小13歲的男友「Michael」陳樺分手，短短七個月戀情宣告破局，不過她隨即PO照宣告已振作起來，似乎迅速走出情傷，沒想到近日被拍到逛家俱店時，旁邊有名小鮮肉全程伴隨，也讓網友驚呼「不會又戀愛了吧」?
根據《蘋果》報導，蕭亞軒近日逛德國精品廚俱店時，被直擊有名戴眼镜、帽子的年輕男子伴隨在旁，蕭亞軒在選購家俱時，店員為她解說廚俱結構時，不僅全神貫注聆聽，更時常回頭與眼鏡男交換意見，隨後則到信義微風與友人聚餐，似乎相當享受單身自由的日子，至於眼鏡男是否為新歡?經紀公司對此否認，表示是她品牌Carry Me的設計師，當天僅是陪蕭亞軒為新家添購廚俱，兩人絕對沒有曖昧情愫。
(中時電子報)
關鍵字：蕭亞軒
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