MLB》曾換韌帶、遭球暴頭 海盜25歲右投如今罹癌
海盜的年輕強投泰隆(Jameson Taillon)曾動韌帶置換手術，還被105英里的球暴頭過，真的是命運多舛，沒想到上周末被放到傷兵名單的他，如今竟驚傳罹患睪丸癌，球團9日宣布這項消息，泰隆儘管多少有些無奈，不過他堅強的說，「我的人生也許不太平順，但這是我的人生，我不會因為任何事而改變。」
25歲的泰隆今年僅是大聯盟第二個球季，他本季先發6場比賽，繳出2勝1敗、自責分率3.31成績。他生病前最後一場先發是台灣時間上週四對戰紅人，當時他主投5局，失掉本季新高的6分，隨後周日就疑因鼠蹊部不適，被移到10天傷兵名單，結果卻檢查出睪丸癌。
「當我還是個小男孩，我並不知道每個人追尋目標時，會走出不同的路。」無論是換韌帶、疝氣、還是被暴頭，泰隆都視為是人生中的一個過程，「這些都會轉換為我生命中的燃油，讓我變得茁壯，每每遇挫折，都是成長的機會。」儘管如今他罹癌，他仍選擇勇敢面對，同時也不感謝所有給他支持的人。
「泰隆再一次向我們證明他的堅強！」看著泰隆面臨無數難關，卻能勇敢以對，海盜總管杭丁頓(Neal Huntington)對他展現的態度表達讚賞，「我們告訴泰隆，沒有什麼事比健康更重要，他的隊友、教練、海盜球團的每一個人，都會盡自己所能的全力支持他，我們會持續關注他，並且為他祈禱。」
泰隆是繼洛磯投手貝提斯(Chad Bettis)後，本季大聯盟第2個患此病症的投手。然而貝提斯切除睪丸後，原本復原順利，一度以為能趕得上開季，沒想到投身春訓時癌細胞無預警擴散，到現在還沒能回到球場，泰隆想回到球場，又是一段漫漫長路了。
(中時電子報)
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