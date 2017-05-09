衛福部證實未收到WHA邀請函 深感遺憾與不滿
第70屆世界衛生大會WHA網路報名台北時間今天早上6點截上，衛福部證實，未收到邀請函，衛福部長陳時中表示，去年網路報名截止，台灣有收到邀請函，但未附上報名帳號，今年則是連邀請函都未收到，他心情沈重，並深感遺憾與不滿，更無法接受未獲邀請，對台灣人民健康權益的損害與全球衛生安全的缺口。
陳時中表示，雖未獲邀請函，但仍會率團赴日內瓦，在場外與友好國家，透過密集雙邊及多邊會談，進行衛生醫療技術性交流，這些友好國家包括美國、日本、澳洲、德國、法國及加拿大。
陳時中表示，世界衛生組織WHO秘書處對於是否發給台灣邀請函一事業沒有回應，雖然目前尚未收到邀請函，但還有二周的時間，會努力到最後一刻，不會輕言放棄。台灣未參加WHA是台灣的損失，也是國際社會的損失，台灣需要WHO，WHO也需要台灣，尤其台灣有很好的醫療水準、完善的健保制度及防疫經驗，可以對國際有所貢獻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。