衛福部證實未收到WHA邀請函 深感遺憾與不滿

陳時中出席記者會。（方濬哲攝）

陳時中出席記者會。（方濬哲攝）

第70屆世界衛生大會WHA網路報名台北時間今天早上6點截上，衛福部證實，未收到邀請函，衛福部長陳時中表示，去年網路報名截止，台灣有收到邀請函，但未附上報名帳號，今年則是連邀請函都未收到，他心情沈重，並深感遺憾與不滿，更無法接受未獲邀請，對台灣人民健康權益的損害與全球衛生安全的缺口。

陳時中表示，雖未獲邀請函，但仍會率團赴日內瓦，在場外與友好國家，透過密集雙邊及多邊會談，進行衛生醫療技術性交流，這些友好國家包括美國、日本、澳洲、德國、法國及加拿大。

陳時中出席記者會。（方濬哲攝）

陳時中出席記者會。（方濬哲攝）

陳時中表示，世界衛生組織WHO秘書處對於是否發給台灣邀請函一事業沒有回應，雖然目前尚未收到邀請函，但還有二周的時間，會努力到最後一刻，不會輕言放棄。台灣未參加WHA是台灣的損失，也是國際社會的損失，台灣需要WHO，WHO也需要台灣，尤其台灣有很好的醫療水準、完善的健保制度及防疫經驗，可以對國際有所貢獻。

(中時)