中監要求519餐會申請 陳致中：行程已報不另提
5月19日為凱達格蘭基金會募款餐會，據傳，前總統陳水扁當天將出席並上台致詞，台中監獄表示未獲書面申請，陳致中則稱已於4月醫療報告提出，不再另提申請。
仍在保外就醫的前總統陳水扁昨（8）日受邀出席七股KSS二期工業區啟用典禮，未公開發表言論，會後並邀請在場的前台南縣長蘇煥智出席519募款餐會。然而，據《聯合報》報導，台中監獄表示，事前不知陳水扁會參加工業區動土儀式，出席519餐會一事也未向中監報備，因去年有申請，今年應該也要提出。
對中監要求報備一事，據《民視》報導，陳致中稱已於4月例行的醫療計畫報告提出餐會行程，「現在好像有一個很奇怪的一種誤解，保外醫治所以總統他不能出門，或者說不能夠參加活動，不應該變成好像說有時候政治化。」陳致中更質疑，難道父親到醫院或診所治療都要提出申請？「這個是連國民黨執政時代都沒看過的公文，現在是民進黨執政，怎麼會看到這種公文？」
去年凱達格蘭基金會募款餐會，陳水扁僅在隔壁包廂看轉播，今年扁家預計讓他上台致詞。醫療小組指出，餐敘屬職能治療的一種，往年的醫療行程都視同申請，這次中監要求書面報備，很明顯是在找麻煩，陳水扁更說，若蔡政府認為他參加519餐會致詞不符合保外就醫，「那就把我抓回去！」
(中時電子報)
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