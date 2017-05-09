發福撐爆衣服？溫嵐發文揭真相
動感歌手溫嵐過去常以性感形象示人，不過日前在大陸舉辦商演時，卻被發現似乎發福不少，且疑似變胖把衣服都撐裂，8日經紀公司也在她的微博發文澄清。
溫嵐穿著藍色深V連身褲開唱，卻被發現臉豐腴不少，且還有點僵硬，另外衣服疑過於緊身被撐破，對此經紀公司也解釋，因為溫嵐腳受傷，但她仍忍痛表演，所以導致面部僵硬，而在休養期間，醫師交代少走動、多吃膠質和鈣質，媽媽也幫她燉豬腳花生湯補一下，似乎在替發福做解釋。
而衣服之所以有裂縫，是因為服裝是沒有彈性的雪紡紗，為了讓她演出時方便活動，才請設計師在袖子上開了個洞，強調並不是被爆開，而是本來就設計開洞。
(中時電子報)
關鍵字：溫嵐
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