發福撐爆衣服？溫嵐發文揭真相

溫嵐被指發福撐破衣服。(圖／翻攝自微博)

經紀公司發文澄清。(圖／翻攝自溫嵐微博)

動感歌手溫嵐過去常以性感形象示人，不過日前在大陸舉辦商演時，卻被發現似乎發福不少，且疑似變胖把衣服都撐裂，8日經紀公司也在她的微博發文澄清。

溫嵐穿著藍色深V連身褲開唱，卻被發現臉豐腴不少，且還有點僵硬，另外衣服疑過於緊身被撐破，對此經紀公司也解釋，因為溫嵐腳受傷，但她仍忍痛表演，所以導致面部僵硬，而在休養期間，醫師交代少走動、多吃膠質和鈣質，媽媽也幫她燉豬腳花生湯補一下，似乎在替發福做解釋。

而衣服之所以有裂縫，是因為服裝是沒有彈性的雪紡紗，為了讓她演出時方便活動，才請設計師在袖子上開了個洞，強調並不是被爆開，而是本來就設計開洞。

(中時電子報)