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陸客急凍...台北觀光吸金狂勝滬港 專家也驚

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台北觀光吸金力勝香港、首爾、上海等觀光熱點，專家表示不可思議
台北觀光吸金力勝香港、首爾、上海等觀光熱點，專家表示不可思議。(圖/資料照片)

陸客急凍，台灣觀光似乎沒有完全失去熱度，萬事達卡發布2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，台北以99億美元的國際旅客消費總額，蟬聯大中華區冠軍，超越上海、香港、等觀光熱區。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德也感到不可置信。

在萬事達卡發布的2017「亞太區最佳旅遊城市報告」中，台北以高達740萬的國際旅客到訪人次，首度進列亞太區最佳旅遊城市第10名，國際旅客消費總額達99億美元（約新台幣2970億元），吸金力狂勝上海、香港、首爾，從去年的亞太區第7上升為第4。

對於台北締造的觀光佳績，《中央社》報導指出，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國際旅客在台北消費總額比上海、香港還多，有點不可思議，但仍相信此份報告有參考價值，他認為國際旅客多在台北消費，可能與需要刷卡的精品、購物中心分布較多有關，政府可依據這份調查，設計不同類型的觀光行程。

(中時電子報)

關鍵字：國際旅客亞太區觀光上海香港萬事達卡陸客亞太區最佳旅遊城市報告
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