陸客急凍...台北觀光吸金狂勝滬港 專家也驚
陸客急凍，台灣觀光似乎沒有完全失去熱度，萬事達卡發布2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，台北以99億美元的國際旅客消費總額，蟬聯大中華區冠軍，超越上海、香港、等觀光熱區。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德也感到不可置信。
在萬事達卡發布的2017「亞太區最佳旅遊城市報告」中，台北以高達740萬的國際旅客到訪人次，首度進列亞太區最佳旅遊城市第10名，國際旅客消費總額達99億美元（約新台幣2970億元），吸金力狂勝上海、香港、首爾，從去年的亞太區第7上升為第4。
對於台北締造的觀光佳績，《中央社》報導指出，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國際旅客在台北消費總額比上海、香港還多，有點不可思議，但仍相信此份報告有參考價值，他認為國際旅客多在台北消費，可能與需要刷卡的精品、購物中心分布較多有關，政府可依據這份調查，設計不同類型的觀光行程。
(中時電子報)
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