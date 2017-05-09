立委便當會簡報前瞻 朱立倫要各局處把數字說清楚
新北市長朱立倫今晚將與新北市立委便當會，朱立倫今在市政會議表示，很多人對前瞻基礎建設計畫審核標準有有意見，希望透過立院力量讓行政院可以調整或重擬，他也特別要求各局處要將數字講清楚，新北市提報的軌道建設總預算雖是3700多億，但實際要的前瞻建設計畫特別預算只有1006億，其他還有一般預算支付，簡報也會特別把民眾容易誤會的地方解釋清楚。
朱立倫說，許多局處在簡報數字自己都說不清楚，前瞻基礎建設計畫8800億是中央特別預算，但所有的建設總經費其實是2兆1000多億，其餘經費是由地方配合預算來支持，兩個數字不同，就容易讓人誤會。
朱立倫說，有人說新北市光在前瞻基礎建設就要了4000多億，到底哪來的這個數字？以軌道建設為例，新北市提出的8項建設，需要前瞻特預算支應的只有1006億，人家卻說你要3000多億，剩下的其實是包括新北、台北與原來建設已支付的。
朱立倫說，1006億佔所有軌道建設不到4分之1，且這是雙北一起爭取的，以雙北人口佔全台人數3分之1，使用人口更不只這個數字些。
(中時)
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