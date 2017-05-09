立院院會藍綠再爆口角 蔡其昌宣布休息協商

立法院9日院會，藍綠立委發生口角，蔡其昌宣布休息協商。（姚志平攝）

立法院9日院會，國民黨黨團書記長王育敏等人對報告事項第4案提出異議，並嗆擔任主席的立法院副院長蔡其昌不會主持，蔡其昌亦發言批評國民黨自己提案自己退回太離譜，之後藍綠立委持續發生口角，蔡其昌宣布休息協商。

(中時)