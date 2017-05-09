綠委劉世芳看板遭房仲模仿 相似度百分百

房仲業者模仿劉世芳第一波的選舉看板，相似度近百分百。（李義翻攝）

立委劉世芳第一波選舉看板。（資料照）

立委劉世芳新的選舉看板。（資料照）

民進黨高雄市長初選群雄並起，看板各有特色，但最近有房仲業者相中立委劉世芳的「正派、承擔」看板，模仿起抱胸姿勢及標語，相似度頗高，令市民看了莞爾一笑。

這塊看板吊掛在高雄市九如一路與水源路口，入行5年的房仲業者李孟偉坦承：「對，我就是模仿她（劉世芳）的選舉看板。」因為傳統的房仲業看板很呆板、不夠醒目。為何眾多選舉看板裡唯獨鍾情劉世芳看板？他強調，並不認識劉世芳，只是因為覺得雙手環抱姿勢很好，自己也有類似照片，其他參選人的姿勢不好模仿，才捨棄未用。

李孟偉還說，觀察了好一陣子，也知道劉世芳最近換了新的看板，標語改成「只有經得起考驗，才能承擔起責任」，他覺得正派的標語很符合仲介的精神及需求，再把「承擔」改為「積極」以示工作態度。

對於看板才掛上4天就被發現，李孟偉語帶靦腆地說，這是第一次自我行銷，沒想到效果這麼好。不過，他隨即追問「會不會讓立委（劉世芳）不開心？」

對此，劉世芳聞訊大笑「不會啦，很有創意。」還仔細看了照片，說字型、大小、顏色都一樣，並自嘲「不過，跟我一樣笑容不夠大」、「正派也是可以有笑容的」。劉世芳說，有機會大家相互拜訪一下，也祝福他業績蒸蒸日上。

(中時)