北投女童割喉案 凶手二審判處無期徒刑
犯下北投文化國小女童割喉案的凶手龔姓男子，士林地院認定他患有思覺失調症判處無期徒刑，龔男主張自己沒有精神疾病，提起上訴，請求法官將他判死，高院今日將他判處無期徒刑，全案可上訴 。
這件震驚社會的女童命案，發生在前年5月29日下午，龔男騎車經過畢業的母校北投文化國小，翻牆進入校園後，尾隨劉小妹進入廁所，拿出預藏的菜刀，朝她的頸部橫割一刀，女童送醫急救，次日傷重死亡。
士林地院認定龔男患有思覺失調症，但有教化可能，將他判處無期徒刑，案經上訴後，高院審理期間，龔男強調自己沒有精神異常，他坦承犯行，請求法院處以極刑、死刑。
蒞庭檢察官表示，擔任鑑定人的醫師，在客觀事實並沒有證明龔重安患有思覺失調症，建請法院處以極刑，辯護律師則說，龔男患有思覺失調症，不應判處死刑。
高院審酌醫院鑑定報告，認定龔男患有精神疾病但之前沒有接受治療，如果施以專業治療可解決相關症狀，且監獄的教化也有可能讓他回歸社會，因此將龔男判處無期徒刑，讓他逃過死刑。
(中時)
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