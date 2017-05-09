醉漢罵三字經拒捕 被依妨害公務及傷害送辦

雲林縣斗六市一名醉漢被民眾報警坐在路旁，斗六派出所兩名員警前往察看，查證身分時醉漢怒罵三字經、拒絕盤查，與警員發生推擠，吃上妨害公務及傷害罪官司。

客委會主委李永得三月間穿著夾腳拖鞋到超商被盤查，要求出示證件，他貼文反擊引起軒然大波，正反意見兩極。

斗六市一名醉漢拒絕盤查的下場是被上銬逮捕。

斗六警分局指出，張姓、吳姓兩名員警日晚間執行巡邏勤務，接獲民眾報案斗六市明德北路二段與斗六五路口有一男子坐在路邊，兩員警前往現場查看。

斗六分局表示，兩名員警一到現場就聞到醉漢張某身上散發濃厚酒味，要求他出示證件查證身分，張某不配合，對執勤員警辱罵三字經，妨害員警執行公務，欲將醉漢上銬逮捕，逮捕過程遭張某推擠拒捕，致使張、吳二員手臂擦傷。

張某遭帶返派出所偵辦時，不斷大聲咆哮，警方遂依妨害公務及傷害罪嫌將他移送法辦。

斗六警分局長蔡詳忠得知後立即指示第二組組長陳俊穎慰勉員警，肯定員警奮勇打擊不法之表現，捍衛警察嚴厲執法精神。

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(中時)