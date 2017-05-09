Kimiko辣爬梯 蠻腰翹臀S形曲線全都露！
舞蹈老師Kimiko舞藝精湛，身材火辣的她，擁有完美S曲線，是許多女性的理想目標身材，近日到花蓮旅行的Kimiko，逗趣稱自己「觀光客連拍模式啟動」，同時，她不忘曬出在當地拍的美照，並PO出火辣爬梯照，Kimiko蠻腰、翹臀的S形曲線全都露。
不藏私的Kimiko除了大方分享塑身小撇步，出門旅遊不忘曬辣照與網友分享，日前她PO出多張在清水斷崖的景點照，Kimiko雀躍伸手，還俏皮作勢要搬石碑，而Kimiko昨（8日）則曬出火辣爬梯照，她腳一抬起，性感的蠻腰與翹臀一覽無遺，散發健康美。
(中時電子報)
關鍵字：Kimiko
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。