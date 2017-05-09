Kimiko辣爬梯 蠻腰翹臀S形曲線全都露！

Kimiko火辣爬梯，蠻腰、翹臀S形曲線全都露。（圖／取材自KIMIKO臉書）

舞蹈老師Kimiko舞藝精湛，身材火辣的她，擁有完美S曲線，是許多女性的理想目標身材，近日到花蓮旅行的Kimiko，逗趣稱自己「觀光客連拍模式啟動」，同時，她不忘曬出在當地拍的美照，並PO出火辣爬梯照，Kimiko蠻腰、翹臀的S形曲線全都露。

不藏私的Kimiko除了大方分享塑身小撇步，出門旅遊不忘曬辣照與網友分享，日前她PO出多張在清水斷崖的景點照，Kimiko雀躍伸手，還俏皮作勢要搬石碑，而Kimiko昨（8日）則曬出火辣爬梯照，她腳一抬起，性感的蠻腰與翹臀一覽無遺，散發健康美。

(中時電子報)